Autostrada A1, incidente e inferno tra Anagni e Valmontone: "Fino a 12 chilometri di coda"

26 agosto 2024

Inferno sulla autostrada A1 sulla Napoli-Roma: un incidente avvenuto intorno alle 9 del mattino tra Anagni e Valmontone ha provocato una coda di 8 chilometri, mandando il tilt il traffico nel Lazio. Autostrade si è vista costretta a consigliare a chi proveniva da Napoli diretto verso la Capitale di utilizzare l'uscita alternativa alla stazione di Anagni, percorrere la Casilina e rientrare in autostrada a Valmontone.

L'incidente è avvenuto all'altezza del km 587. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5/o Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

Il caos è durato per circa un'ora. "Poco dopo le ore 10:00, sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Valmontone in direzione Roma, è stato risolto un incidente avvenuto all'altezza del km 587. Sul luogo dell'evento al momento il traffico transita su tutte le tre corsie disponibili e si registrano 8 km di coda in diminuzione verso Roma", ha quindi reso noto un comunicato di Autostrade. In precedenza la coda per il tamponamento aveva raggiunto i 12 chilometri.