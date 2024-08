Olbia, turista ipovedente paga 1.155 euro salsiccia e pecorino: come si giustifica l'ambulante

31 agosto 2024 a

In vacanza - si sà - siamo un po' tutti di manica larga. Forse per via della spensieratezza o forse perché per tutto l'anno abbiamo fatto duri sacrifici. Ma quando da semplici cittadini diventiamo in uno schiocco di dita dei meri turisti tendiamo sempre a non lamentarci di qualche spesa in più. Intendiamoci: qui si parla di qualche decina di euro in più. Una scena completamente diversa rispetto a quanto accaduto in Sardegna a due poveri vacanzieri milanesi.

Millecentocinquantacinque euro per alcuni pezzi di pecorino, un trancio di coppa e una salsiccia. Come riporta La Nuova Sardegna, i due malcapitati - una donna 86enne ipovedente e un familiare - sarebbero stati raggirati da uno dei rivenditori ambulanti attivi a Porto Istana, nei pressi di Olbia. L'anziana signora ha pagato con il bancomat, senza avere in cambio lo scontrino. Solo una copia della ricevuta del pos, non valida ai fini fiscali.

Non appena si sono resi conto della cifra spropositata che hanno sborsato, i due turisti milanesi hanno tentato (invano) di rintracciarlo. Nel frattempo hanno presentato un esposto alla Guardia di finanza mercoledì 28 agosto per la vendita di prodotti senza scontrino fiscale, quindi hanno segnalato l’accaduto ai carabinieri di Buddusò. Al momento, però, non risultano interventi da parte delle forze dell’ordine.

"Sono prodotti di nicchia - ha dichiarato il rivenditore ambulante contattato dai famigliari dei turisti - il prezzo l’ho detto prima di acquistarlo. Penso sia un mercato libero, quindi non vedo problemi". In relazione all’invalidità della donna e all’età dei due avrebbe quindi aggiunto: "A dire il vero non mi sembravano poco lucidi, ma più svegli di me, dato che guidavano l’auto, erano in spiaggia tranquillamente e hanno pagato utilizzando il pos. Se fossero persone poco lucide bisognerebbe metterle in una struttura e allora sareste voi famigliari e parenti da denunciare. Ma, ripeto - ha poi concluso -, sono molto lucidi e svegli".