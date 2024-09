D'Annunzio dalla A alla Z: nasce l'enciclopedia digitale gratuita

06 settembre 2024 a

a

a

Avviso ai naviganti: perdete ogni speranza, voi che entrate. Una volta che avrete cliccato sulla prima voce della wikipedia digitale dedicata a Gabriele d’Annunzio resterete imbrigliati, vi perderete nel labirinto delle sue invenzioni linguistiche, nella meraviglia delle sue trovate stilistiche, cercherete di saperne sempre e sempre più di quest’uomo che sfugge a ogni definizione, che è tutto e il suo contrario.

Con un semplice clic potrete passare dalla “A” di Alighieri alla “Z” di Zola e, in mezzo, perdervi nell’immenso mondo di Gabriele d’Annunzio, le parole, i personaggi, le opere e gli studi sudi lui. Esperti e appassionati, studenti o semplici curiosi potranno destreggiarsi gratuitamente a colpi di clic nella caleidoscopica personalità di d’Annunzio che è stato scrittore, poeta, e tante altre cose, sempre mille passi avanti rispetto al suo tempo, controcorrente, una personalità scintillante e una creatività indomabile. Ha rivoluzionato il linguaggio inventando parole come “scudetto” o “tramezzino” al posto dell’inglese “sandwich” e, quando Gianni Agnelli gli regalò una 509 cabriolet, il primo modello prodotto in grande scala, d’Annunzio ringraziò sostenendo in una lettera che il sostantivo “automobile”, fino ad allora usato al maschile, dovesse diventare femminile. (...)