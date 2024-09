Napoli, scippata e buttata a terra? La reazione della signora: come ferma il delinquente

07 settembre 2024 a

a

a

Se l'è tenuta stretta la sua borsetta la signora che mentre camminava sul marciapiede a Pomigliano D'Arco (Napoli) ha incontrato un malintenzionato che voleva rubarle i suoi averi. In particolare, la donna stava passeggiando lungo la strada quando un uomo dopo essere sceso da un'auto che pochi istanti prima si era fermata sul ciglio della strada le si è avvicinato per allungare le mani verso la borsetta della donna.

I fatti risalagano al 31 agosto. Il deputato e giornalista Francesco Emilio Borelli ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video che sta facendo il giro del web. Nelle immagini si vede l'uomo correre verso l'auto per darsi alla fuga. La donna, infatti, si è tenuta stretta la sua borsetta e nonostante la caduta sulle mattonelle del marciapiede è riuscita a rialzarsi e a mettersi in salvo. L'uomo si è messo in fuga dopo aver sentito la donna urlare. Borelli ha inoltre spiegato sotto il suo post di aver avvisato le forze dell'ordine.

La rivelazione choc di un borseggiatore: "Ecco quanto guadagno al mese"

"Siamo in via Mazzini alle ore 15,00 del 31 agosto. Nella calura agostana una donna di una certa età che percorre il marciapiede di una strada isolata viene aggredita alle spalle da un energico signore che tenta di scipparle la borsa. La donna combatte e resiste, cade a terra ma riesce a salvare la borsa. Il delinquente, vigliacco, molla la presa e fugge in macchina. La vittima si rialza, visibilmente scossa e tremante", si legge sulla pagina fb. “Ho prontamente girato le immagini alle forze dell’ordine affinché il delinquente possa essere identificato e rispondere alla giustizia per le sue malefatte. Purtroppo questi episodi di violenza si moltiplicano e nessuno più è al sicuro, ma approfittare degli anziani è quanto di peggio si possa fare. Avvantaggiarsi della fragilità altrui è da veri farabutti. Il ladro sia individuato e arrestato prima che possa far del male ad altri”, lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto le immagini.