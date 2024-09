Olbia-Civitavecchia, traghetto allagato e caos a bordo: il video fa il giro d'Italia

09 settembre 2024 a

Scene quasi surreali, rese ancora più grottesche e apocalittiche da quella musica - che richiama il film Titanic - utilizzata per accompagnare le immagini del video, diventato subito virale sui social. Nel filmato, postato da un utente, si vedono alcuni (sfortunati) passeggeri del traghetto nella tratta Olbia - Civitavecchia ieri, domenica 8 settembre. Una violentissima ondata di maltempo, accompagnata da forti piogge, ha provocato l'allagamento di un ponte dell'imbarcazione.

Come mostrato nel video postato sui social, i passeggeri del traghetto sono costretti a salire sulle poltrone per evitare di bagnarsi i vestiti. Chi si doveva spostare, anche solo per andare in bagno o sgranchirsi le gambe, ha dovuto camminare con l'acqua fino alle caviglie. Le immagini mostrano anche le soluzioni improvvisate dal personale di bordo per contenere l’allagamento: asciugamani arrotolati sono stati disposti a terra davanti alle porte d'ingresso, in quella che sembra essere una delle principali aree destinate ai passeggeri.

Sui social, com'era prevedibile, sono comparsi commenti di utenti indignati verso chi è incaricato di gestire queste imbarcazioni. "A causa dello schifo in cui versano quelle baracche del mare con dei prezzi folli", scrive Marco su X. Dello stesso avviso anche Giordano: "L'acqua ha invaso i corridoi a causa del pessimo stato dei traghetti".