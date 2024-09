Meteo, estate finita? "Cosa può accadere il 23 settembre": Giuliacci ribalta il quadro

16 settembre 2024 a

Già dai primi giorni di settembre, il caldo insistente e a tratti soffocante che aveva caratterizzato le afose giornate di luglio e agosto sembrava ormai un lontano ricordo. L'autunno, infatti, ha portato con sé temperature fresche, pioggia e vento. In poche parole: il maltempo. Questo farebbe pensare a un definitivo addio all'estate. Ma sarà proprio così? Già in passati ci siamo abituati a un mese di settembre piuttosto estivo.

Nei prossimi giorni, però, le temperature rimarranno al di sotto della norma in gran parte del nostro Paese. La settimana che è appena iniziata sarà dunque ancora nel segno del fresco, con temperature - in particolare al Centro e al Nord -, che faranno registrare valori tipici del mese di ottobre. Ma sarà sempre così? Dobbiamo preparaci a un settembre più simile a ottobre rispetto ad agosto?

"L'estate non è finita". Addio all'anticiclone africano? Quando torna il caldo

Le ultime proiezioni aggiornate potrebbero riaccendere una piccola speranza, almeno per chi spera nel caldo. Intorno al 23-24 settembre, ci potrebbe essere una rimonta dell'Anticiclone Nord-africano, che però farà fatica a posizionarsi stabilmente sulla penisola italiana. Un rialzo termico potrebbe verificarsi nell'ultima settimana di settembre. Ma sempre con temperature che si spingeranno solo di poco al di sopra della norma e che difficilmente non raggiungeranno i 30 gradi. Scongiurata quindi una nuova ondata di caldo. Almeno per quest'anno.