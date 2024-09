Saviano, crolla una palazzina: morti due bimbi di 4 e 6 anni, due donne disperse

22 settembre 2024 a

Tragedia a Saviano, in provincia di Napoli: una palazzina di due piani è crollata all'alba a seguito di una esplosione di Gpl al secondo piano. Il bilancio, al momento, è già drammatico: sono morti una bambina di 4 anni e il fratellino di 6, mentre risultano disperse la mamma e una anziana. I vigili del fuoco intervenuti in via Tappia sono riusciti a estrarre vivi dalle macerie un uomo, presumibilmente il padre di famiglia, e un bimbo di 2 anni.

I soccorritori hanno sentito delle voci, hanno riferito i Carabinieri, e si cerca di arrivare a salvare i dispersi. Sono cinque i membri della famiglia coinvolti dall'esplosione, residenti al primo piano. Non è ancora chiaro, invece, se l'anziana dispersa residente al secondo piano sia parente o meno.