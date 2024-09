L'immigrato aggredisce il capotreno: "Devo salire", il video choc

Roberto Tortora 23 settembre 2024 a

Sta spopolando sul web, con immensa indignazione, un video dei giorni scorsi, ripreso in una stazione lombarda, che mostra un immigrato che prima blocca la risalita a bordo del capotreno e poi, con violenza, lo scaraventa a terra.

Ripubblicato da Matteo Salvini sui suoi profili social, con tanto di condanna pubblica del ministro dei Trasporti che scrive: "Le aggressioni indegne che deve subire chi lavora sui treni in Italia, roba da matti. Al capotreno aggredito e ai suoi colleghi va tutta la nostra vicinanza. Spero che il delinquente venga severamente punito”. Subito sotto, c’è anche il commento di Rita Dalla Chiesa, scioccata: “E quelli a guardare??? E l’altro che riprendeva con il cellulare ma non si avvicinava nessuno????? Ma diamo impazziti anche noi?”.

Ancora una volta protagonista, in negativo, è la rete ferroviaria Trenord, molto frequentata da passeggeri stranieri, il più delle volte irregolari e senza nemmeno il biglietto del treno. Nel video in questione si vede il capotreno discutere animatamente con questo passeggero che gli impedisce, ad una delle fermate, di risalire sul convoglio. Il capotreno urla: “Io devo salire in treno, no devo salire, devo salire in treno!”. A quel punto l’uomo viene bloccato fisicamente, l’immigrato si piazza davanti all’entrata del vagone e non ha intenzione di cedere. Il capotreno prova a svicolare, ma viene scaraventato violentemente a terra e lì resta, probabilmente in stato di shock per aver battuto schiena e capo, in attesa di soccorsi. Nel frattempo questo immigrato si sfoga con altri due ufficiali di Trenord presenti, ma non articola bene il linguaggio e si fa fatica a capire le sue intenzioni. Poi, alla fine, esclama anche lui: “Io sono padre, io ho due figli”.