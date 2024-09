Chiara Petrolini, spunta un video inquietante: "Chi arrestano per prima? Chi resta prima incinta?"

23 settembre 2024 a

Un castello di menzogne, quello di Chiara Petrolini. Un castello che giorno dopo giorno si sta smontando. La vicenda, terrificante, è quella Traversetolo, provincia di Parma, i neonati partoriti e poi seppelliti nel giardino della villetta familiare. Due bimbi, nati e sepolti.

La Petrolini è stata arrestata, ora la Procura attende l'interrogatorio del gip, in cui si cercherà di trovare una risposta ad alcune domande decisive per comprendere a fondo questa vicenda. L'interrogatorio è fissato per giovedì, ma Chiara Petrolini potrebbe anche decidere di non rispondere.

Come detto, giorno dopo giorno, la versione fornita da Chiara è cambiata, le bugie insomma sono venute a galla. Tutto ha inizio lo scorso agosto, quando lei era a New York con la famiglia e quando era stato ritrovato il primo cadavere. Gli inquirenti cercano di comprendere le ragioni di tali menzogne. L'accusa contro la 21enne è quella di omicidio premeditato e soppressione di cadavere. Petrolini è agli arresti domiciliari da venerdì, in un'abitazione lontana dalla villetta di Vignale di Traversetolo, alle porte di Parma, l'epicentro di questa vicenda agghiacciante inizata lo scorso 9 agosto.

Il secondo cadavere di un neonato è avvenuto un mese dopo: il piccolo era stato partorito un anno prima. Per entrambi i neonati, gli esami del Dna hanno stabilito che i genitori sono proprio Chiara, studentessa di Scienze dell'Educazione, e il suo storico fidanzato, Samuele, con il quale è sostanzialmente cresciuta insieme.

Ora, ovviamente, si scava nel passato di Chiara Petrolini. Non si tralascia nulla. Nemmeno le pagine più lontane della sua vita affidate e raccontate sui social. Ed è proprio sui social, su TikTok in particolare, che si trova un video che, visto con le lenti di oggi, assume sfumature inquietanti. Nelle immagini ecco Chiara Petrolini che, qualche anno fa, scherzava con un'amica. E le due si chiedevano: "Chi verrà arrestata per prima? E chi restarà prima incinta?". Video, va detto, girati in un contesto spensierato, ironico, che non avevano alcun significato se non quello di un gioco tra ragazzine. Video che però, visti alla luce dei fatti di oggi, assumono le sfumature di una sorta di presagio, di una premonizione triste e inquietante.