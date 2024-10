Roma, picchia una 72enne e tenta di stuprare la figlia disabile: arrestato 31enne straniero

03 ottobre 2024 a

Prima si è fatto aprire la porta di casa. Poi ha commesso una duplice aggressione. E infine un tentato stupro di una donna disabile. Ma per fortuna la polizia è riuscita a intervenire e a impedire che la situazione potesse ulteriormente peggiorare, arrestando un 31enne originario del Mali. Secondo quante dichiarano le autorità, i fatti sono accaduti nella mattinata di ieri, mercoledì 2 ottobre, in uno stabile di viale Regina Margherita a Roma.

Alle 7 del mattino, un extracomunitario ha cominciato a bussare e a citofonare davanti alla porta di una casa dove vivono una donna di 72 anni e la figlia disabile di 36. La padrona di casa, dopo l'insistenza dell'uomo, ha deciso di aprire la porta. E così l'uomo ha potuto entrare nell'appartamento e aggredirla brutalmente. Vista la scena, la figlia 36enne è intervenuta in soccorso della madre dando vita a una colluttazione con il malcapitato. Ma il rapinatore le ha messo le mani intorno al collo e poi ha tentato di stuprarla.

Per sua fortuna una vicina di casa, attirata dal frastuono e dalle grida di aiuto provenienti dall'appartamento in cui vivono le due donne, è intervenuta e cerca di fermare la furia dello straniero, il quale per tutta risposta ha aggredito anche lei. Allertati dagli altri condomini dello stabile di viale Regina Margherita, gli uomini della polizia di Stato del commissariato di Porta Pia e Salario sono riusciti a bloccare il 31enne e ad arrestarlo.