Fascismo, l'ultimo (folle) allarme: troppi palazzi del Ventennio

La notizia è che la cancel culture in Italia non esiste, o almeno è un falso problema. Il nostro Paese ha nella conservazione e nella memoria uno dei principali core business: l’antichità, le radici, la storia procurano un notevole impatto culturale e turistico, chi viene da noi cerca questo e non altro. Si applicassero i criteri in voga oltre Oceano non ci sarebbero più le testimonianze degli imperatori romani, che furono pessimi, di carattere e nei fatti, tantomeno i palazzi dei re, forse le chiese, né soprattutto l’architettura fascista. Gli americani si possono anche capire, non hanno storia né tradizione e dei loro scheletri nell’armadio vogliono liberarsi in fretta, visto che i simboli non hanno particolare valore estetico.