Corteo pro-Pal, clamoroso: chi spunta in piazza, rischia di finire malissimo

05 ottobre 2024 a

a

a

Tra i manifestanti pro Palestina scesi in piazza a Roma anche lo youtuber Simone Cicalone, ex pugile romano di 51 anni che nella Capitale gode della fama di "giustiziere" nella metro per i suoi blitz antiborseggi. L'accoglienza per lui, però, non è stata delle migliori. Anzi. "Vattene, vattene", hanno gridato gli attivisti in coro. "Sono venuto da privato cittadino - ha detto lui - mi sembra un po' aggressiva come reazione".

Durante il corteo, comunque, non sono mancate forti tensioni: i manifestanti pro-Pal riuniti a Porta San Paolo non hanno accettato il blocco da parte della polizia che, vista la mancata autorizzazione della Questura, non ha permesso agli attivisti di trasformare il sit-in in una manifestazione vera e propria. A quel punto la polemica è sfociata in violenza. Contro la polizia sono stati lanciati fumogeni, sassi e persino un palo. Cosa che ha costretto le forze dell'ordine a reagire con cariche e idranti.

Guarda qui il video dell'arrivo di Cicalone alla manifestazione

Fan di Hezbollah sfasciano tutto: bombe carta e caos a Roma, la polizia carica. Insulti agli ebrei e Meloni | Diretta

Per ora sono 4 i fermati per gli scontri avvenuti in piazzale Ostiense dopo che un centinaio di manifestanti pro Palestina ha tentato di forzare il cordone delle forze dell'ordine che stava bloccando la via d'accesso a via Ostiense. La loro posizione, da quanto apprende LaPresse, è ora al vaglio degli inquirenti.