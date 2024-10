De Caprio, la "spaccata" nel negozio Con mollica o senza a Roma: "Povera Italia"

15 ottobre 2024 a

I delinquenti non guardano in faccia a nessuno, nemmeno alle star dei social. Donato De Caprio, il "re dei panini" titolare del fortunatissimo negozio "Con Mollica o Senza", è rimasto vittima di una purtroppo tradizionale "spaccata" a Roma: un ladro ha fatto irruzione nel suo locale, nella centralissima piazza di Pietra, nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 2024, intorno alle 3.20, sfondando la vetrina e riducendola in frantumi, portando poi via l'intera cassa automatica del negozio.

"Stanotte ci hanno derubato - ha spiegato lo stesso De Caprio su Instagram -, ma per fortuna c’erano poche monete nella cassa perché un servizio di vigilanza ritira regolarmente gli incassi". Resta il senso di frustrazione e la rabbia, decisamente superiore ai danni comunque non da poco riportati. L'imprenditore ha pubblicato anche il video delle telecamere di sorveglianza, che riprendono il criminale a volto coperto: dopo aver infranto la vetrina, tenta anche di danneggiare gli apparecchi di sicurezza con una mazza per non venire inquadrato e riconosciuto in un secondo momento.

"Sono molto deluso da quanto è successo, ma non ci fermiamo - assicura il titolare -. Il locale resta aperto e vi aspettiamo per i nostri panini". "Ci rendono solo più forti. Povera Italia", è il commento del socio di De Caprio, Steven Basalari. "Dispiace che in una meravigliosa città accadano queste cose", sottolinea con amarezza il tour di "Con Mollica o Senza".