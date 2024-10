Roma, tira fuori i genitali in treno. Video choc, Salvini: "Castrazione, vediamo se ti torna la voglia"

15 ottobre 2024 a

"Indegno e disgustoso". Anche Matteo Salvini sbotta, condividendo su Instagram il video della pagina Welcome to Favelas, sempre molto attiva nel segnalare episodi incresciosi di degrado quotidiano nelle città italiane. Questa volta, o meglio ancora una volta tocca a Roma, con un uomo che ha molestato sessualmente una ragazza di 21 anni su un treno regionale diretto a Fiumicino.

Il leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblica il video solo in parte "pecettato" e decisamente forte, con poco lasciato alla immaginazione. E scrive: "Che sia italiano o straniero, TOLLERANZA ZERO per molestatori, stupratori e pedofili, e nei casi più gravi CASTRAZIONE CHIMICA - come proposto dalla Lega - e poi vediamo se ti torna la voglia".



Guarda qui il video: IMMAGINI FORTI

Nel filmato si vede l'uomo seduto. Davanti a lui la giovane, che decide di filmare la scena per poterlo poi denunciare. L'uomo a un certo punto si slaccia i pantaloni ed estrae i genitali, toccandoseli platealmente sotto gli occhi della ragazza. Lei, studentessa ucraina, ha deciso di inviare il video agli amministratori di Welcome to Favelas senza censura, con il volto dell'uomo visibile e riconoscibile, per mettere in guardia le altre passeggere e possibili vittime.

"È stato un incubo, ero sul treno e un uomo ha aperto la lampo dei pantaloni e ha iniziato a toccarsi mentre ero davanti a lui", ha raccontato a Repubblica, che si stava tranquillamente truccando prima dell'agguato a luci rosse. "Per difendermi ho tirato fuori il cellulare e l'ho ripreso". Nel video si sente anche la sua voce: "Ma come ti permetti?", dice la giovane prima di scendere urlando: "È un molestatore, si è tirato fuori i genitali. Ma nessuno ha fatto niente". Alla stazione Roma Tuscolana ha raccontato tutto al capotreno.