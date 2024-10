Bacoli, una bomba sotto l'auto: "Mandante l'ex moglie", la sequenza-choc

17 ottobre 2024 a

È stata disposta la custodia cautelare in carcere per la 39enne ex moglie dell’ufficiale della Guardia di Finanza vittima di un attentato lo scorso 21 marzo 2023 a Bacoli, in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la donna sarebbe la mandante del tentato omicidio dell’ex marito e si sarebbe avvalsa dell’aiuto di due persone, un 46enne e il 32enne genero di quest’ultimo, per la preparazione dell’ordigno esploso sotto l’auto dell’ufficiale.



Nei confronti dei due complici il gip ha disposto gli arresti domiciliari. La 39enne avrebbe agito con premeditazione contro il padre di suo figlio per “risolvere” le controversie derivanti dalla loro separazione. Tra i due ex coniugi erano in corso screzi legati in particolare agli incontri dell’uomo con il figlio, che all’epoca aveva 2 anni.