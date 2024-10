Frosinone, catturato il montone-killer: non ha il marchio di identificazione

18 ottobre 2024 a

È stato recuperato il montone che ha ucciso Silvana Minotti nel giardino di casa. Stando alle prime informazioni l'animale non dovrebbe avere un padrone. Il montone, infatti, è risultato privo del marchio di identificazione previsto dalla normativa europea sulla tracciabilità. In ogni caso non si fermano gli accertamenti da parte dei carabinieri e del servizio veterinario dell’Asl di Frosinone. L'obiettivo è proprio quello di recuperare la provenienza del montone.

La 77enne è stata caricata dall’animale mentre si trovava nel giardino di casa in via Selva Casilina. Impegnata in alcune faccende domestiche, Silvana era di spalle rispetto all'ovino e per questo non l'ha visto quando l'ha colpita con violenza. Centrata alla schiena, la donna ha riportato gravi lesioni. Il personale del 118, nonostante i tentativi di rianimazione, non è riuscito a salvare la donna.

L'animale, dileguatosi dopo l'aggressione, è stato individuato dai carabinieri della stazione di Frosinone con i colleghi della Forestale. Per ora il montone è stato affidato in custodia al servizio ambiente del Comune di Frosinone. Al momento della cattura i carabinieri hanno cercato il marchio identificativo che dovrebbe contenere il codice individuale per il riconoscimento. Quest'ultimo però non c'era, l'animale si trovava allo stato brado e vagava nella zona.