Bologna, il rider che lavora sotto la pioggia? Perché questa foto è bellissima

C’è una foto che circola da domenica e che ha schifato sindacati, politici e alcune delle più sacre penne del giornalismo italiano. Una foto che invece è sublime. Parliamo dell’immagine dei fattorini di Glovo, Deliveroo e simili, ripresi sabato sera mentre, durante la tempesta che sarebbe degenerata nell’alluvione di Bologna, circolavano con l’acqua alle ginocchia per consegnare in moto o in bicicletta i loro carichi di pizza, sushi e poke. Il mondo di sinistra ha emesso sentenza: che orrore le compagnie che li costringono a lavorare, che bastardi i clienti che hanno continuato a chiamarli per avere cibo a domicilio mentre il sindaco diceva di tornare a casa. E i sindacati hanno presentato denuncia in procura, mentre i politici minacciano battaglia a tutti i livelli. Ma siamo sicuri che questa battaglia sia davvero nell’interesse di quei lavoratori? (...)

