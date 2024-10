Sara Centelleghe uccisa a Costa Volpino: chi c'era in casa con lei e il messaggio social sulla mamma

26 ottobre 2024 a

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Sara Centelleghe, la 19enne (li avrebbe compiuti il 9 novembre) trovata priva di vita a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La giovane è stata uccisa a coltellate nella notte a cavallo tra venerdì 25 ottobre e sabato 26. Ma chi era Sara? La diciottenne viveva al terzo piano di un palazzo in via Nazionale, in zona Portici, insieme alla mamma. I genitori erano separati e frequentava l'Istituto Socio Sanitario all’Ivan Piana di Lovere.

La sera in cui è stata uccisa era a casa con una sua amica, mentre la mamma era uscita. L'amica, secondo la ricostruzione fornita da una vicina al periodico locale Araberara, era uscita a comprare una bibita al distributore automatico proprio sotto l'abitazione lasciando Sara da sola in casa. Al suo ritorno, l'amica avrebbe ritrovato la 18enne in una pozza di sangue e chiesto aiuto.

Sara era molto legata alla mamma. La riprova, un tenero messaggio a lei dedicato sui social: "ll primo amore di una ragazza sarà sempre la mamma", si legge. Da quanto si apprende la 19enne "presentava numerose ferite da taglio e punta sul corpo". "Allo stato attuale - segnalano gli inquirenti- si esclude che l'omicidio sia maturato nel contesto familiare della vittima".