Mattarella, morto il suo storico barbiere: aveva 85 anni

Durante il lockdown del 2020 tutta Italia, con gli occhi puntati sul Quirinale per capire cosa sarebbe stato di noi, si è improvvisamente posta il quesito su chi fosse il parrucchiere del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Iconico il colloquio con il cameramen dopo l’ennesimo tentativo di registrare un videomessaggio alla Nazione. l’uomo, segnalando un ciuffo ribelle al Capo dello Stato, si sentì rispondere: «Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanche io».

Da lì la fantomatica domanda: ma chi sarà mai questo barbiere da cui si fa tagliare i capelli Mattarella? Si chiamava Franco Alfonso, originario di Castronovo di Sicilia in provincia di Palermo, e parrucchiere della più alta carica italiana, oltre che di altre personalità importanti. Alfondo si è spento ieri all’età di 85 anni a Palermo, dove si trova il suo negozio aperto da oltre 60 anni nella capitale siciliana. Sedili in pelle d’altri tempi e migliaia di clienti che si sono alternati su quelle poltrone, fra cui proprio il Presidente. Mattarella era infatti un cliente abituale: da oltre vent’anni si recava periodicamente nella storica bottega di via Catania.

Il cordoglio per la scomparsa di quello che era diventato un vero e proprio simbolo dellà città è arrivato direttamente anche dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla: «Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Franco Alfonso, storico barbiere che ha rappresentato un'icona della città. La sua passione si è trasformata nel mestiere che lo ha reso famoso e il suo salone di via Catania è diventato negli anni punto di riferimento e di incontro di diverse generazioni. Rivolgo ai suoi familiari tutta la mia vicinanza».