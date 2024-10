Roma, degrado in stazione: sventola un piccione morto e urla come un ossesso

28 ottobre 2024 a

a

a

Scene di ordinario degrado a Roma. Siamo nella Metro B, le immagini vengono rilanciate come spesso accade in queste occasioni dall'account Welcome to Favelas. E si tratta, anche in questo caso, di immagini raccapriccianti.

Già, perché il video mostra un uomo sulla banchina della Metro B della Capitale, alla Stazione Tibrutina, mentre sventola un piccione morto, il tutto mentre urla come un ossesso.

L'uomo che si è reso protagonista dell'agghiacciante gesto è un senzatetto, evidentemente fuori controllo. E mentre il tizio sventola il cadavere del piccione e urla, ecco che gli altri presenti si limitano a filmare la scena disgustosa con il loro smartphone. Pane per Cicalone, il quale però, in questa circostanza, non era presente...