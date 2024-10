Padova, neonata trovata morta in un night-club: "Probabile infanticidio"

29 ottobre 2024 a

Una neonata è morta all'interno di un night club all'alba di questa mattina, martedì 29 ottobre, a Padova: la madre di 29 anni, dipendente del locale pare da un paio di mesi, l'aveva partorita poco prima nel dormitorio destinato alle ragazze che lavorano lì. Stando a quanto trapelato finora, sarebbe stata la stessa mamma a chiamare il 118. Una volta sul posto, però, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina e avvertire i carabinieri.

La 29enne, invece, è ricoverata all'ospedale di Padova. Intanto, la procura ha avviato le indagini. E al momento nessuna ipotesi è esclusa, nemmeno l’infanticidio. Per gli investigatori, la bimba sarebbe deceduta "per cause non naturali". In ogni caso, saranno l'esame autoptico e la relazione del medico legale a confermare o meno questa tesi. "L'ipotesi di un possibile infanticidio è plausibile, ma bisogna stabilire se la bimba è nata già morta o era ancora viva, e questo lo potrà dire solo l'esame autoptico sulla salma che verrà eseguito nei prossimi giorni. Domani dovrebbe essere affidato l'incarico", ha dichiarato all'Adnkronos il tenente Giacomo Chimienti, comandante della compagnia di Piove di Sacco, in provincia di Padova, che sta conducendo le indagini. In queste ore gli inquirenti starebbero ascoltando alcuni testimoni, mentre nei prossimi giorni sarà sentita la mamma.