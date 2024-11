Roma, tre vigili travolti da un'auto: guidava un carabiniere positivo all'alcol test

07 novembre 2024 a

Un carabiniere libero dal servizio. È lui il conducente dell'auto che ha travolto a Roma tre Vigili impegnati nei rilievi di un incidente. Stando alle prime informazioni il militare è risultato positivo al test sull'assunzione di alcolici. L'impatto è avvenuto su via Tiburtina, all'altezza del ponte del Grande Raccordo Anulare. I tre agenti, due donne e un uomo, sono stati immediatamente trasportati in codice rosso in ospedale. Il più grave, un agente di 25 anni, è ora ricoverato all'ospedale San Camillo. Nonostante sia fuori pericolo, diverse fonti sanitarie fanno sapere che il 25enne ha subito l'amputazione di una gamba. A far visita ai feriti in ospedale nella notte il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri. Anche il conducente dell'auto è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti tossicologici. Sul posto sono subito intervenute le volanti della Polizia Stradale per gli accertamenti volti a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Grande solidarietà e forte vicinanza ai feriti e ai loro cari sono state espresse dai consiglieri capitolini della Lista Civica Gualtieri Sindaco: "Un grazie alla dedizione, al lavoro e all'impegno che quotidianamente tutti i membri della Polizia Locale di Roma Capitale svolgono mettendo anche a rischio la propria vita sulle nostre strade. Fa davvero male - aggiungono - pensare che un ragazzo cosi' giovane, che da poco aveva prestato giuramento ed era entrato nel Corpo, con tutto l'entusiasmo e la gioia di intraprendere il nuovo percorso lavorativo, ora sia in condizioni così gravi dopo il brutale incidente stradale".

E ancora: "Riteniamo che sia davvero il momento che a livello nazionale si metta mano alla normativa vigente al fine di tutelare tutte le forze dell'ordine, compresa la Polizia Locale che quotidianamente è con i suoi membri sul territorio. C’è l'assoluta necessità di essere equiparati agli altri colleghi presenti negli altri corpi: è necessario valorizzare maggiormente - e concretamente - il prezioso lavoro svolto dalle varie polizie locali presenti in tutta Italia".