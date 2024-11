Roma, il Nyp massacra Roberto Gualtieri: "La Fontana di Trevi è diventata una piscina comunale"

11 novembre 2024 a

a

a

"Una piscina comunale". Roberto Gualtieri è riuscito nell'impresa di trasformare il simbolo della Dolce vita di Marcello Mastroianni - "Marcello, come here!" - nel fiore all'occhiello del disastro targato Pd. E la figuraccia viene ripresa da tutto il mondo. Il New York Post ci va giù pesantissimo contro l'amministrazione comunale per aver parzialmente chiuso ai turisti la Fontana di Trevi per un intervento di manutenzione straordinaria che durerà fino al prossimo dicembre.

"I turisti che si recavano alla Fontana di Trevi di Roma nella speranza di poter lanciare le tradizionali monetine, si tengano pronti: l'amato sito storico è stato chiuso per lavori - ha scritto il giornale newyorkese - per il momento, i visitatori inconsapevoli troveranno l'antico specchio d'acqua - che secondo l'amministrazione comunale incassa di solito più di 3.200 dollari al giorno - sostituito da un utilitaristico pozzo dei desideri temporaneo che, secondo un critico, offre tutto il fascino di una 'piscina comunale'".

"Come si chiama la nuova pensilina": Gualtieri deriso da tutta Roma per questo video | Guarda

"Immaginate se aveste volato 14 ore per vedere la Fontana di Trevi e invece aveste trovato una piscina comunale", ha proseguito il quotidiano statunitense. Una figuraccia che getta in cattiva luce la città simbolo del patrimonio artistico e culturale del Bel Paese e che esibisce in mondovisione il buon governo del Nazareno.