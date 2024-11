Margaret Spada morta per la rinoplastica: cartella sparita e video del fidanzato, cosa non torna

14 novembre 2024 a

Giallo sulla morte di Agata Margaret Spada, la 22enne originaria di Lentini, vicino a Siracusa, morta poco prima di sottoporsi a una rinoplastica. La ragazza avrebbe trovato il medico tramite un video visto su TikTok. Le cose però non sarebbero andate bene come veniva mostrato nei video sui social. Margaret era andata a Roma per l'operazione di rimodellamento del naso ma si è sentita male nella sala operatoria subito dopo l'anestesia. A quel punto è stata portata in ospedale ma il suo cuore non ha retto. Adesso lo studio dove era iniziato l'intervento è sotto sequestro e due medici sono indagati. Sulla giovane sarà eseguita l'autopsia.

La 22enne era partita da Lentini con il fidanzato lo scorso 4 novembre per raggiungere lo studio del medico a Roma e sottoporsi a un intervento "mini invasivo" e senza cicatrici. L'epilogo invece è stato tragico. Per questo la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Nei video social che avevano catturato l'attenzione della ragazza, il professionista presentava l'intervento promettendo risultati senza cicatrici e attraverso una metodologia a naso chiuso, in meno di 20 minuti.

Si sottopone a rinoplastica, Margaret Spada muore a 22 anni: tragedia a Roma

Mistero, poi, sulla cartella clinica della ragazza, che non è stata trovata all'interno del centro medico, così come non sono stati trovati neanche la registrazione dell'intervento, costato circa 2800 euro, e il consenso informato. L'ambulatorio poi era privo di insegna. Tra il materiale a disposizione degli investigatori c'è anche un video. Il fidanzato, avendo capito che qualcosa non andava, è riuscito a entrare nella sala dove Margaret era stesa su tavolo operatorio e ha filmato i momenti concitati prima del trasferimento in ospedale. Nel filmato si vedrebbe proprio il momento in cui i medici tentano di rianimare la ragazza. Ora solo l'esame autoptico potrà stabilire se la 22enne possa aver avuto una reazione allergica all'anestesia o se sia stata letale qualche altra sostanza somministrata.