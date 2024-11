Meteo, sferzata dalla Norvegia: temperature glaciali e vento oltre i 100 km/h

18 novembre 2024 a

L'inverno sta arrivando. E gli italiani dovranno prepararsi al meglio. L'aria polare marittima che dal mar di Norvegia percorrerà tutta l'Europa centrale per approdare poi nel nostro Paese. Le date da segnare con la matita rossa sono i giorni successivi a lunedì 18 novembre. Come spiegano gli esperti di 3BMeteo, nella giornata di martedì Sardegna e fascia tirrenica centro meridionale potranno vedere dei rovesci a tratti anche moderati ma le condizioni di maltempo non saranno ancora diffuse. In nottata piogge e temporali anche intensi dovrebbero iniziare a interessare la Liguria orientale e la Toscana. Le temperature sono attese in ulteriore lieve aumento.

Il giorno seguente, la perturbazione transiterà sull'Italia sull'Italia centro meridionale portando piogge e rovesci diffusi e localmente intensi sulle regioni tirreniche. Le temperature aumenteranno ulteriormente al Centro Sud ma in serata è attesa una diminuzione al Centro Nord. Nella seconda parte della settimana, però, la Penisola dovrebbe piombare in un vortice di aria fredda di matrice artica sul bacino centrale del Mediterraneo. Tra venerdì 22 e sabato 23 novembre, le regioni centro meridionali della fascia tirrenica dovranno affrontare correnti più fredde, assieme alla pioggia e ai temporali. Le temperature scenderanno di diversi gradi e la ventilazione si manterrà ancora forte a rotazione ciclonica con mari agitati e mareggiate.

Il ciclone freddo che porterà forti condizioni di maltempo su gran parte dell'Europa e in parte anche sull'Italia si accompagnerà alle nostre latitudini a una forte ventilazione. Libeccio e Maestrale - i due venti prevalenti - porteranno con sé raffiche potentissime che in alcuni casi potrebbe raggiungere o addirittura superare la soglia dei 100km/h. Si inizia martedì con massima attenzione per il Mar Ligure e il Tirreno settentrionale e si prosegue poi mercoledì con venti forti ovunque. Particolare attenzione merita la situazione prevista per venerdì che tuttavia essendo ancora più una tendenza va presa con le dovute cautele. Se i modelli dovessero confermare potrebbe essere la giornata peggiore di tutte con una vera e propria tempesta sull'Italia.