Meteo, due vortici in 48 ore: "Allerta arancione", quando arriva il gelo in Italia

Una allerta meteo arancione è stata emessa in Emilia-Romagna per la giornata di domani a causa del forte vento. Per le prime ore del mattino di mercoledì 20 novembre sono previsti venti di burrasca forte (75-88 km/h) da sud-ovest sui settori appenninici di crinale, con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore. Venti di burrasca moderata (62-74 km/h) interesseranno inoltre le aree collinari del settore centro-orientale.

Fenomeni in attenuazione a partire dalla tarda mattinata. Ma a rischiare grosso domani non è solo l'Emilia, a quanto pare il maltempo sta per arrivare su diverse regioni con un drastico calo delle temperature.

E a darci una mano a capire quali sono gli scenari sono gli esperti de ilMeteo.it che accendono i riflettori su ben due vortici che si abbatteranno sull'Italia nelle prossime 48 ore: "Il primo vortice, attualmente collocato sulla Germania, convoglierà una moderata perturbazione che si sposterà rapidamente verso l’Italia nella giornata di mercoledì 20 novembre. Il secondo vortice, previsto per giovedì 21 Novembre, seguirà una traiettoria simile, provocando un ancora più marcato peggioramento del tempo. Questi due episodi saranno le cause di una fase caratterizzata da piogge, venti di burrasca e da un progressivo calo delle temperature", fanno sapere. A partire da venerdì il maltempo invece si sposterà al centro sud con piogge e vento freddo anche sulle regioni meridionali.