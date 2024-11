Napoli, crede di prendere un taxi ma il conducente la violenta: si lancia dall'auto in corsa

23 novembre 2024 a

Sale in auto pensando sia il suo taxi, ma a bordo trova un uomo che tenta di violentarla al centro di Napoli. Lei si lancia dall'auto in corsa per sottrarsi agli abusi, viene soccorsa e la Polizia di Stato identifica e arresta un 38enne di origini casertane per rapina e violenza sessuale. La scorsa notte, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, gli agenti del Commissariato Ponticelli sono intervenuti in viale Fratelli Grimm poiché un utente della strada aveva segnalato la presenza di una donna che si era lanciata da una vettura in movimento.

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno accertato che la donna, in corso Umberto, era salita a bordo di un'autovettura, pensando fosse il taxi che stava attendendo per fare rientro a casa. Durante il tragitto, però, il conducente l'avrebbe toccata nelle parti intime e, al suo rifiuto di consumare un rapporto, l'aveva presa a schiaffi, sottraendole con forza il telefono cellulare e continuando a importunarla. Così, la ragazza, nel tentativo di sottrarsi alle violenze, aveva aperto la portiera lanciandosi dall'auto in movimento.

Grazie alle descrizioni del veicolo e dell'aggressore, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia hanno rintracciato in via Brin il responsabile che, dopo essere stato identificato e trovato in possesso degli effetti personali della vittima, è stato arrestato. Inoltre, nel veicolo i poliziotti hanno trovato diversi documenti di riconoscimento intestati ad altre persone, di cui il 38enne di Caserta non ha saputo giustificare la provenienza, ed è stato denunciato anche per ricettazione.