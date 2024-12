Meteo, Giuliacci e i giorni da incubo: quando scattano le 48 ore di freddo e gelo

04 dicembre 2024 a

a

a

Il meteo non sarà dei migliori nel prossimo weekend. Di fatto, come spiega il colonnello Mario Giuliacci ci attende un'ondata di freddo e di gelo con maltempo costante sulla nostra Penisola. E su meteogiuliacci.it , il colonnello fa il punto per i prossimi giorni. Ecco dunque quali sono le date da cerchiare in rosso per evitare brutte sorprese: "In base alle mappe più aggiornate, tra sabato 7 e domenica 8 dicembre sono attesi momenti piovosi, da nord a sud, praticamente in tutto il Paese: in particolare, nonostante alcune temporanee aperture di sole, nel corso di sabato la pioggia bagnerà soprattutto il Nord, la Toscana, il Lazio e la Sardegna, mentre domenica, la giornata maggiormente influenzata dal maltempo, pioverà a tratti su quasi tutta l'Italia, e solo il Nordovest verrà parzialmente risparmiato. Il weekend sarà anche decisamente ventoso, specie domenica, quando soffieranno venti di burrasca su gran parte dei nostri mari. Quindi un weekend di maltempo, in cui non mancheranno freddo e neve", spiega Giuliacci. Ma non finisce qui.

Infatti sul Paese arriverà una successiva ondata di maltempo più estesa e persistente: "La seconda perturbazione infatti trascinerà sull'Italia delle correnti fredde, che faranno calare quasi dappertutto le temperature, spingendole leggermente al di sotto della norma: un freddo quindi nel complesso normale per l'inizio dell'inverno, senza particolari eccessi, ma comunque sufficiente a portare la neve fino a quote piuttosto basse. Ecco allora che nella seconda parte di sabato la neve scenderà, anche abbondante, su gran parte dell'Arco Alpino al di sopra dei 500-800 metri e sull'Appennino Settentrionale oltre i 1000 metri, mentre per domenica sono attese delle nevicate fino a quote collinari sulle Alpi e al di sopra di 600-1000 metri sull'Appennino Centrale e Settentrionale".