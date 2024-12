Finale Ligure, orrore contro la capotreno: chiede il biglietto, pestata brutalmente da madre e figlia

04 dicembre 2024 a

Chiede il biglietto e viene colpita: l'ennesima aggressione ai danni di una capotreno è avvenuta intorno alle 10 di oggi, mercoledì 4 dicembre. La dipendente delle ferrovie, 32 anni, sarebbe stata spintonata da due passeggere, madre e figlia, scoperte senza titolo di viaggio sul treno Intercity 633 da Milano a Ventimiglia. L'episodio di violenza si è verificato all'altezza della stazione di Finale Ligure, in provincia di Savona. La capotreno era impegnata a verificare i biglietti, quando ha chiesto alle due donne di vederli per vidimarli. A quel punto le passeggere, che sarebbero entrambe di Savona, l'avrebbero spinta e fatta cadere.

Immediato l'intervento di un'ambulanza della croce bianca di Borgio Verezzi, vicino a Savona: la vittima dell'aggressione è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo ma in forte stato di choc. Sul posto anche gli agenti della polizia ferroviaria per le indagini del caso. Dopo l'aggressione, il treno è stato soppresso e i viaggiatori sono stati costretti a utilizzare i treni regionali per proseguire il loro viaggio.

Purtroppo non è la prima volta che succede un episodio del genere. Esattamente un mese fa, il 4 novembre, un capotreno era stato accoltellato nella stazione di Rivarolo, vicino a Genova, su un treno regionale diretto da Genova a Busalla. Mentre lo scorso agosto una capotreno era stata aggredita da tre passeggeri senza biglietto a bordo di un treno regionale in viaggio da Savona verso Torino Porta Nuova.