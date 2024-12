Prima della Scala, blitz dei centri sociali: foto di Meloni, La Russa e ministri nel letame

07 dicembre 2024 a

a

a

Protesta davanti al Teatro alla Scala di Milano, dove stasera è in programma la prima del cartellone del lirico meneghino: davanti all’ingresso, è stato gettato del letame con foto della premier Giorgia Meloni, del primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu, del presidente del Senato Ignazio La Russa e del ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini. I manifestanti hanno esposto cartelli con le scritte: "La guerra è uno spettacolo di m..." e "Il genocidio è uno spettacolo di m...".

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, è in programma un corteo che partirà d Porta Venezia. Intanto sono state definite le presenze sul palco reale del Teatro alla Scala per la Prima di domani sera, quando alle 18 si alzerà il sipario sull’opera ’La forza del destinò di Giuseppe Verdi diretta dal maestro Riccardo Chailly. In prima fila ci saranno la senatrice a vita Liliana Segre con accanto da una parte il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e la compagna Chiara Bazoli, e dall’altra il presidente del Senato, Ignazio La Russa e la moglie Laura De Cicco. In assenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, impegnato a Parigi per la riapertura della cattedrale di Notre-Dame, si ripropone così lo stesso schema dell’anno passato.

Sul palco reale saranno presenti anche la vicepresidente della Camera, Anna Ascani, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli con la moglie Valeria Falcioni e il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia. Assente, invece, il presidente della Corte Costituzionale, Augusto Antonio Barbera, inizialmente atteso.