Venezia, scontro in Laguna tra vaporetto e barcone privato: 6 feriti, dubbi sulla dinamica

Scontro in laguna a Venezia tra un barcone granturismo privato e un vaporetto della linea pubblica Actv. Stando a quanto trapelato finora sull'incidente, sarebbe stato il "lancione" a urtare il vaporetto. L'impatto, in ogni caso, sarebbe stato piuttosto forte. Tanto che alcuni passeggeri sono rimasti leggermente feriti. Una donna, in particolare, è caduta a terra a seguito del violento scontro tra le due imbarcazioni ed è stata subito portata in ospedale. La sua situazione al momento è sotto il controllo dei medici. L'incidente è avvenuto vicino all'imbarcadero Actv di Sant'Elena, nel sestiere di Castello.

Il vaporetto del servizio pubblico era partito dal Lido con prima tappa a Sant'Elena quando sarebbe stato centrato da una motonave, privata, che da San Marco era invece diretta a Punta Sabbioni. Quindi viaggiava nel senso opposto. Secondo fonti di Actv, a seguito dell'urto due persone sono rimaste contuse per cadute e a causa delle schegge di vetri andati in frantumi e sono state ricoverate in osservazione a scopo precauzionale. Altri tre passeggeri che hanno risentito dell'incidente, invece, sono stati medicati sul posto per poi allontanarsi autonomamente.

In base a una prima ricostruzione dei fatti, potrebbe esserci stato uno scivolamento della motonave, che così sarebbe uscita dalla propria rotta di navigazione andando, senza alcun controllo, verso il vaporetto. Sul posto, in un secondo momento, sono giunti il personale della Guardia costiera e i Carabinieri per gli accertamenti del caso.