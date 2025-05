Chiara Poggi, "festini a luci rosse": la pista del Santuario di Garlasco

Tra le tante ipotesi spuntate in questi giorni sul caso Garlasco, ce n’è anche una che farebbe ricondurre l’omicidio di Chiara Poggi ad una pista sessuale. Ovvero, la scoperta da parte della vittima di uno scandalo sessuale riconducibile al santuario di della Madonna della Bozzola, a Garlasco, che si sarebbe conclusa con la sua uccisione. A svelare retroscena tutti da verificare, sarebbe un latitante che si è “confidato” a Chi l’ha visto?, la trasmissione che Federica Sciarelli conduce su Rai3.

Per non far scoppiare uno scandalo che avrebbe coinvolto il rettore del santuario di Garlasco - due romeni avrebbero chiesto 250mila euro ad un esponente del Vaticano inviato sul posto per cercare di capire qualcosa di più sulla faccenda le cui voci erano arrivate alla Santa Sede. Un ricatto, quello dei due romeni, messo in pratica dopo aver fatto ascoltare un audio con contenuti a sfondo sessuale e anticipando l’esistenza di video scabrosi con dei giovani registrati nella camera da letto del religioso. Un segreto che, secondo le ipotesi che potrebbero essere delle suggestioni, Garlasco avrebbe provato a proteggere il più possibile. Il religioso in questione si chiama Don Gregorio Vitali, che è anche esorcista, rettore del santuario dal 1991, fondatore di diverse comunità di recupero e colui che, al’indomani dell’omicidio di Chiara Poggi, si era meravigliato di come l’assassino riuscisse a tenere dentro di se «questo macigno».