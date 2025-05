Cervia, la turista in spiaggia travolta e uccisa dalla ruspa

Era distesa sulla sabbia quando una ruspa l’ha travolta e uccisa, forse durante una manovra in retromarcia. La tragedia è avvenuta ieri mattina, in un tratto di spiaggia libera di Pinarella a Cervia, nel Ravennate.

Il primo ad accorrere è stato un bagnino, attirato dalle urla della bagnante. Poi sul posto è arrivata la Capitaneria, il 118 e i carabinieri, ma per la donna, una turista vicentina di 65 anni, non c’è stato nulla da fare.

Da capire perché la ruspa si trovasse lì visto che non lo era per conto della Cooperativa bagnini. «I lavori di spianamento della duna sono terminati da settimane», le parole del presidente della Cooperativa bagnini, Fabio Ceccaroni, «ci chiediamo perché una ruspa fosse sulla spiaggia il 24 maggio, a stagione già avviata e in un giorno di weekend, quando i turisti raggiungono numerosi le nostre spiagge». Nel frattempo, il conducente del mezzo è stato fermato per omicidio colposo.