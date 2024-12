Pavia, madre e bimbo muoiono durante il parto: il dramma che sconvolge l'Italia

18 dicembre 2024 a

Tragedia a Pavia, dove mamma e bimbo sono morti durante il parto. È accaduto nella notte tra lunedì e martedì 17 dicembre al policlinico San Matteo. A sporgere querela è stato il marito della donna (la 30enne Andreea Mihaela Antochi) e padre del bambino, Florin Andrei Lovin. La giovane di origini romene è stata sottoposta alle procedure per il parto indotto già domenica e aveva cominciato a stare male nella notte tra lunedì e martedì. Nel corso del lungo travaglio ha avuto un'insufficienza respiratoria ed è andata in arresto cardiaco. Inutile e disperato il tentativo dei sanitari che hanno provato a salvare lei e a fare un cesareo urgente per far venire al mondo il bimbo: purtroppo è nato morto.

La direzione del Policlinico San Matteo ha così disposto un accertamento diagnostico per fare chiarezza su quanto accaduto. Al momento la Procura della Repubblica di Pavia, diretta dal Procuratore Fabio Napoleone, indaga per i reati di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario e omicidio colposo. Motivo per cui è stata disposta l'autopsia sulle salme.

La Procura ha disposto l'acquisizione di tutta la documentazione sanitaria relativa alla gestante. "Il procedimento penale prosegue al fine di accertare eventuali condotte colpose e individuare eventuali responsabilità dei sanitari che hanno avuto in cura Antochi e Lovin presso il suddetto nosocomio", si legge nella nota firmata dal procuratore.