Ancona, carambola di auto: due morti, distrutta una cabina di gas

04 gennaio 2025 a

a

a

Tre squadre dei vigili del fuoco sono impegnate dalle prime ore del mattino nella periferia cittadina di Ancona per un incidente stradale vicino all’ospedale regionale Torrette: tre auto coinvolte, divelta una cabina di distribuzione del gas metano di media pressione. Due persone sono decedute, interrotta la fornitura di gas all’ospedale ed alle abitazioni circostanti. Interventi sono in corso per la messa in sicurezza dell’area. Secondo quanto si è appreso, intorno alle 7.45 il conducente di una Bmw, imboccando una discesa, avrebbe perso il controllo del mezzo, forse a causa del ghiaccio presente sull’asfalto; l’auto è finita contro altri veicoli tra i quali una Fiat Panda, che a sua volta avrebbe abbattuto una colonnina di metano e, continuando la sua corsa, investito due pedoni, un uomo e una donna, che stavano passeggiando.

L’esatta dinamica dell’incidente è comunque al vaglio di polizia e carabinieri. Due palazzine del quartiere di Torrette, ad Ancona, sono state evacuate per precauzione a causa della concentrazione di gas rilevata all’interno degli edifici dopo la carambola di auto. I vigili del fuoco, che stanno ancora operando nel quartiere, si sono occupati anche di liberare due persone rimaste bloccate nelle vetture coinvolte nell’incidente. La fornitura di gas risulta ancora interrotta in tutto il quartiere."Attenzione a Torrette! A causa di un gravissimo incidente stradale e a una significativa fuga di gas sono chiuse alcune strade. Il blocco stradale è su via Lambro e via Esino: in quell’area si raccomanda di non uscire da casa e di chiudere le finestre", questo l'annuncio del Comune.