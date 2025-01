Capodanno in Duomo, la ragazza molestata: "Chi è l'uomo che ci ha salvate"

05 gennaio 2025 a

Accerchiate, molestate e salvate da un incubo da un italiano. Il racconto della notte d'orrore a piazza Duomo a Milano da parte di alcune ragazze belghe fa riflettere. Laura Barbier, una delle vittime, ha denunciato l'accaduto al giornale Sudinfo: "È la prima volta che andiamo tutti e sei a Milano. Il nostro soggiorno si è svolto dal 30 dicembre al 1 gennaio in serata. Solo che a Capodanno non ci sono stati gli spettacoli pirotecnici del Comune, né il conto alla rovescia a mezzanotte. C'erano pochi italiani in piazza e tanti giovani stranieri con le bandiere dei loro paesi (Iraq, Pakistan. Emirati Arabi Uniti...). E quella che doveva essere una serata di festa si è trasformata in orrore".

E ancora: "Con i miei amici, abbiamo sperimentato l'impensabile della violenza sessuale e dell'aggressione davanti a milioni di persone! Eravamo intrappolati, potenti di fronte a tanta violenza! È stato un incubo a occhi aperti". Infine ha aggiunto: "Tutto questo è andato avanti per 10 minuti, che è un tempo molto lungo in questo tipo di situazione. È stato un signore italiano a salvare me e sua moglie, anche lei molestata. Altrimenti non so cosa mi sarebbe successo. E i giovani insultavano gli italiani e i turisti". Al momento non è stata presentata denuncia. Vedremo nei prossimi giorni che cosa accadrà.