Milano, rider accoltellato "senza motivo": sputi e insulti, poi la lama

L’episodio è avvenuto poco dopo le 22.30 del 6 marzo nella periferia sud della città, a pochi passi dal quartiere Corvetto. Tre rider stavano aspettando gli ordini da portare a domicilio all’esterno del fast food quando sono stati avvicinati da tre ragazzi vestiti di nero, con cappucci e cappellino a coprire il volto. In pochi secondi la situazione è degenerata. Uno degli aggressori ha sputato contro uno dei fattorini, un altro ha spruzzato spray irritante, probabilmente al peperoncino. Poi la coltellata. A essere ferito è stato un trentenne di origine pakistana, incensurato, raggiunto da un fendente alla scapola sinistra.

Tre rider in attesa degli ordini davanti a un fast food, le bici appoggiate al muro e i telefoni in mano pronti a segnalare la prossima consegna. Poi arrivano tre ragazzi, uno sputo, lo spray urticante spruzzato negli occhi e infine la lama che colpisce alla spalla uno dei fattorini. È accaduto venerdì sera a Milano, davanti al McDonald’s di corso Lodi. Un’aggressione rapida e gratuita — senza rapina, senza lite, senza un motivo apparente — che riaccende i riflettori su un fenomeno sempre più evidente nelle cronache cittadine: la violenza di strada, spesso messa in atto da giovanissimi col coltello in tasca.

La chiamata al 112 è partita dal locale. Poi le sirene dell’ambulanza e delle pattuglie di polizia. Il rider è stato trasportato all’ospedale Niguarda in codice rosso. Fortunatamente la ferita si è rivelata meno grave del previsto e l’uomo è stato dimesso dopo le cure. Agli agenti della Questura ha raccontato di essere stato aggredito senza alcun motivo apparente. I tre giovani ora ricercati - all’apparenza nordafricani - non hanno tentato di rapinarlo né di portargli via la bicicletta o il telefono. Dopo il fendente sono scappati a piedi verso il Corvetto, lanciando anche alcune bottiglie di vetro contro i rider e i dipendenti del fast food usciti sul marciapiede.

Le telecamere del locale e della zona sono ora al vaglio degli investigatori nella speranza di identificare i responsabili. Ma l’episodio non appare isolato. Negli ultimi mesi a Milano si sono moltiplicate le aggressioni con coltelli e armi improprie, spesso legate a gruppi di adolescenti. Solo pochi giorni fa i carabinieri hanno arrestato quattro minorenni – due 17enni italiani e due 16enni originari dello Sri Lanka – con l’accusa di tentato omicidio per un’aggressione avvenuta nella notte del primo febbraio invia Salasco, vicino all’università Bocconi. Le vittime, due ventenni arrivati da Chiavenna, erano state colpite all’uscita di un fast food dopo uno scambio di battute.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, uno dei ragazzi avrebbe pronunciato in modo scherzoso una frase sulle armi di cui i quattro minorenni poco prima si vantavano: un coltello a scatto, uno spray al peperoncino e un tirapugni. All’esterno del locale il gruppo li avrebbe raggiunti. Uno dei ventenni è stato accecato con lo spray e colpito con due coltellate, una allo sterno e una alla testa. Anche quando era ormai a terra, sanguinante, gli aggressori avrebbero continuato a colpirlo con calci e pugni. Solo l’arrivo dei carabinieri ha evitato conseguenze peggiori.