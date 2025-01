Meteo, la profezia di Giuliacci: arriva la tempesta di neve, quando e dove si abbatterà

05 gennaio 2025 a

Arrivano pesanti nevicate. Il meteo sta cambiando rapidamente volto nelle ultime ore e dopo l'Epifania potrebbe arrivare un'irruzione artica capace di trascinare diverse zone del Paese nettamente al di sotto delle medie stagionali. Ne è convinto il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it prova a tracciare lo scenario di cosa ci aspetta, soprattutto sul fronte neve nei prossimi giorni: "All'orizzonte si vede anche una fase di freddo intenso, con la possibilità quindi di vedere pure delle nevicate fino a quote molto basse. Tra il 10 e il 13 di gennaio infatti gelide correnti polari irromperanno sull'Italia e favoriranno la formazione di un vortice di bassa pressione che, posizionato sul Meridione, richiamerà sulla nostra Penisola venti molto freddi dai Balcani. Si verrà così a creare una situazione ideale per nuove abbondanti nevicate, a tratti anche a quote molto basse, su Emilia, Romagna, Marche, Abruzzo e Molise; ma, sebbene meno copiosa e meno insistente, la neve cadrà anche sulle zone interne di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e, più giù, persino in Sicilia".

Infine aggiunge: "Una fase di maltempo decisamente invernale, che anche in questa occasione coinvolgerà soprattutto il versante adriatico del Paese, mentre il Nord, fatta eccezione per Emilia, Romagna e, nella fase iniziale, un rapido passaggio sulle Venezie, rimarrà sostanzialmente all'asciutto. Oltre alla neve, l'altro protagonista delle condizioni meteo, tra il 10 e il 13 di gennaio, sarà chiaramente il freddo, che specie al Centro-Sud verrà accentuato da gelidi venti nord-orientali".