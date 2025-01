Milano, "mi faccio il c***, chi vuole rovinare l'Italia vada via": Momo risponde a chi lancia insulti

05 gennaio 2025 a

"Mi piace l'Italia, per quello ho imparato l'italiano": Momo, intervistato da un giornalista a Milano, risponde ai maranza che la notte di Capodanno in piazza Duomo hanno lanciato pesanti insulti contro l'Italia e le sue istituzioni. "Vaf*****lo Italia" e "Polizia me***a" le frasi sconvolgenti pronunciate l'ultimo dell'anno. "Voglio rimanere qua, non vado più in Africa - ha detto Momo -. Lavoro qua, faccio la mia vita qua. Mi faccio un cu**o così, oggi ho fatto 9 ore. Lavoro in Gls a San Giuliano Milanese, non ti dico bugie".

Poi una dichiarazione d'amore nei confronti dell'Italia: "Questo è il nostro Paese, chi vuole rovinarlo vada fuori dai co****ni. Questo è il nostro Paese, lavoriamo, paghiamo le tasse. Io non guardo al colore, i miei amici veri sono tutti italiani, veramente. Voglio bene a tutta Italia". A pubblicare il video di questa mini intervista è stato il ministro dei trasporti e vicepremier Matteo Salvini, che su Facebook ha scritto: "Bravo Momo, questo è lo spirito giusto!", condividendo le parole del ragazzo.