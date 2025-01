Lotteria Italia, dov'è stato venduto il biglietto vincente di Affari tuoi: una coincidenza clamorosa

07 gennaio 2025 a

Il biglietto da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2024 è stato venduto presso l'Autogrill Somaglia Ovest, in provincia di Lodi. E' quanto apprende Agipronews. Il secondo ticket da 2,5 milioni è stato invece acquistato a Pesaro presso il Tabacchi di Marcello Bucci in Piazza Giovanni Lazzarini, 8, mentre il tagliando vincitore del terzo premio da 2 milioni va alla pasticceria Porretto di Palermo in via Luigi Galvani, 49. La quarta vincita da 1,5 milioni di euro è stata messa a segno nella tabaccheria Perrotta Marco di Torino in via Pietrino Belli 39/A; il biglietto vincitore del quinto premio da 1 milione, riporta Agipronews, è stato venduto presso un'area di servizio autostradale, Lagardere Ads Arino Ovest presso l'Autostrada A4 Serenissima SNC, a Dolo, in provincia di Venezia.

I cinque milioni di euro sono andati al biglietto T 173756. Per la seconda volta consecutiva la Lombardia si conferma la regione più fortunata d'Italia, dopo il successo dell'anno scorso a Milano. Il secondo premio a Pesaro per il biglietto T 378442, il terzo per il tagliando G 330068, il quarto per il biglietto G 173817 e il quinto per il biglietto S 185025. Con la vittoria di lunedì sera, la Lombardia - come riferisce l'agenzia specializzata Agimeg - scavalca la Campania, e si attesta al secondo posto delle regioni più fortunate, con 5 premi da 5 milioni di euro conquistati dal 2000 in poi. In testa c'è sempre il Lazio con 8 jackpot in cassa. Quest'anno sono stati assegnati in totale 280 premi, con la novità di 50 biglietti di terza categoria da 50mila euro. Gli altri sono 25 premi da 100mila euro e 200 da 20mila. Inevitabile è già partita la caccia al vincitore o alla vincitrice del jackpot milionario assegnato durante la trasmissione di Rai1 Affari Tuoi' condotto da Stefano De Martino. Altamente probabile che a incassare i 5 milioni possa essere stato un turista o un pendolare, visto che l'autogrill di Somaglia, frequentatissimo, è peraltro un posto ritenuto solitamente dai giocatori 'luogo fortunato' per tentare la sorte. La Lotteria Italia ha fatto registrare un nuovo aumento della vendita dei biglietti, che conferma un rinato interesse da parte degli italiani per uno dei giochi a premi più longevo di sempre. Nel 2024 sono stati venduti 8,6 milioni di tagliandi, con un incremento del 29% rispetto all'anno passato, quando i tagliandi staccati furono 6,7 milioni.