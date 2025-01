Mario Giuliacci, meteo inferno: nubifragi e freddo artico, un weekend rovinato

09 gennaio 2025 a

Perturbazioni e correnti gelide andranno all'assalto dell'Italia nel weekend dell'11 e 12 gennaio. Secondo le previsioni del colonnello Mario Giuliacci sul sito meteogiuliacci.it, si verranno a creare delle situazioni difficili soprattutto al Sud nella giornata di domenica 12 gennaio: sulle correnti gelide di origine polare, infatti, verranno spinti venti più miti e umidi da un vortice depressionario in scivolamento sui mari del Sud.

Dunque, se il freddo pungente, con temperature al di sotto delle medie stagionali, colpirà tutto il Paese, il maltempo invece si concentrerà al Sud e sulle Isole, dove la giornata sarà ventosa e piovosa, con piogge a tratti anche di forte intensità. Il rischio, insomma, è che si verifichino dei veri e propri nubifragi, soprattutto in alcune regioni come Campania, Calabria e Sicilia. Nel complesso, si potrebbero registrare accumuli di pioggia anche superiori ai 100 millimetri. Inoltre, è possibile che ci sarà anche qualche nevicata, pure a quote piuttosto basse. Il Sud e le Isole, quindi, dovranno fare i conti con una domenica di forte maltempo invernale. E il maltempo, stando alle ultime previsioni, potrebbe durare, seppur parzialmente attenuato, anche nella giornata di lunedì 13 gennaio. Coinvolte in questo caso la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.