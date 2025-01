Trenitalia, guasto alla linea elettrica a Milano: "Evitare o limitare gli spostamenti"

11 gennaio 2025 a

a

a

Circolazione ferroviaria sospesa sulle linee Milano - Genova, Milano - Venezia e Milano - Bologna a causa di un guasto alla linea elettrica nel nodo del capoluogo lombardo. Dalle prime ore della mattinata di sabato 11 gennaio, alla Stazione Centrale di Milano si registrano ritardi sempre più consistenti. Sul sito di Trenitalia si legge: "Treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi e subire cancellazioni, limitazioni o variazioni di percorso. Si consiglia di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari e di riprogrammare i viaggi rinviabili".

Intanto è previsto per domenica 12 gennaio un nuovo sciopero. Trenitalia tiene però a precisare che "in occasione dello sciopero di 8 ore del personale mobile della Direzione regionale Abruzzo di Trenitalia, proclamato dalle segreterie regionali Abruzzo di Filt, Fit, Uilt, Fast e Orsa per domenica 12 gennaio 2025, dalle 9 alle 17, circoleranno regolarmente le Frecce e i treni a lunga percorrenza".

Violento scontro tra un'auto e un camion che trasporta latte: morta una 45enne

Per quanto riguarda i treni del Regionale, in Abruzzo e nelle regioni limitrofe, invece, "potranno verificarsi cancellazioni o variazioni. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione". Maggiori informazioni sui servizi minimi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali di Trenitalia, presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie o al numero verde gratuito 800 89 20 21.