Meteo, Giuliacci: Italia sotto zero, ciclone in arrivo, quando precipitano le temperature

Il meteo cambia volto. Nelle prossime ore su diverse regioni arriverà il gelo con temperature che precipiteranno sotto lo zero. L'inverno adesso mostra il vero volto. E il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it ci spiega che cosa potrebbe accadere tra pochi giorni su buona parte del territorio nazionale: "Tra Giovedì 16 e Sabato 18 Gennaio l’arrivo di un ciclone dal Nord Africa porterà un’ondata di maltempo davvero severa, concentrandosi in modo particolare sul Meridione e nemmeno tutto. Adesso vi diciamo i dettagli. Nonostante il miglioramento delle condizioni meteo al Centro-Nord, le temperature minime continueranno a scendere ben al di sotto dello zero durante le ore notturne. Le aree più colpite saranno la Pianura Padana e le vallate interne degli Appennini, dove il cielo sereno favorirà un notevole raffreddamento radiativo. In queste zone si prevedono gelate estese, con valori termici che potrebbero raggiungere anche i -5°C o -6°C nelle località più fredde.

Attenzione poi alle precipitazioni che incombono: "Sicilia di Levante, Calabria Ionica, Basilicata e Sardegna saranno colpite da piogge eccezionalmente abbondanti, con temporali violenti che potrebbero provocare accumuli straordinari. Si stima che in sole 72 ore potrebbero cadere tra i 300 e i 500 mm di pioggia (a seconda del modello LAM in esame), un quantitativo esorbitante, che normalmente si registra in un arco temporale di sei mesi". Insomma il quadro è in continua evoluzione ma è chiaro ormai lo scenario di un peggioramento imminente.