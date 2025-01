Caos treni, Ferrovie presenta un esposto: ipotesi sabotaggio. La Lega zittisce la sinistra: "Sciacalli"

15 gennaio 2025 a

a

a

Ancora ritardi e rallentamenti sulla linea ferroviaria. Dopo i disagi sulla linea Roma-Firenze, c'è un altro inconveniente tecnico in Centro Italia sulle linee Roma-Napoli via Formia e Roma-Nettuno. Dalle 9.45 "la circolazione è sospesa tra Pomezia e Campoleone per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. In corso l'intervento dei tecnici", si legge su Infomobilità. Ma questa volta il Gruppo Fs vuole vederci chiaro, soprattutto nelle tempistiche anomale di questi guasti che da qualche tempo stanno interessando la linea da nord a sud.

E così in una nota il Gruppo Fs fa sapere che "alla luce dell’ennesimo incidente anomalo sulla rete e di un elenco di circostanze altamente sospette, ha preparato un esposto denuncia molto dettagliato che ha depositato ora presso le autorità competenti". "In particolare - prosegue - gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi (non può essere un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria, con ricadute pesanti su tutta la rete), il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo".

E alla sinistra che sbraita contro il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha risposto la Lega con una nota durissima: "Dopo lo sciopero-flop di venerdì scorso, i guasti sulla rete ferroviaria sono stati puntuali e nelle fasce orarie più problematiche. Bene l’iniziativa del gruppo Fs che si è rivolto alle autorità per verificare che tutto sia stato casuale. Dalla sinistra del malgoverno e del No a tutte le opere, anche ferroviarie, consueto e indegno sciacallaggio".