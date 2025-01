Meteo, Giualicci annuncia un fortissimo peggioramento: Italia investita dalla pioggia e gelo, ecco quando

22 gennaio 2025 a

Meteo, cambia tutto. Il freddo e le piogge nei prossimi giorni intensificheranno la loro forza cambiando radicalmente il quadro. Ecco dunque, secondo il colonnello Mario Giuliacci a breve incombe sull'Italia un peggioramento importante come lui stesso spiega su meteogiuliacci.it : "La nuova perturbazione, tra mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio, porterà piogge sparse praticamente su tutto il Nord, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, ma ci sarà spazio anche per delle nevicate, che comunque imbiancheranno solo le zone alpine, senza avvicinarsi alle pianure: i fiocchi infatti scenderanno mercoledì al di sopra di 1000 metri e giovedì, con le temperature in aumento, solo oltre 1300-1500 metri". Non finisce qui.

Lo stesso Giuliacci spiega in modo più dettagliato che cosa accadrà nei prossimi giorni: "La perturbazione abbandonerà l'Italia alla fine di giovedì, lasciando poi spazio a un venerdì e a un sabato in generale asciutti e miti. Nel suo passaggio sull'Italia, tra mercoledì e giovedì, la perturbazione in arrivo porterà le sue piogge più abbondanti su Liguria e Toscana, dove sono attesi accumuli anche superiori a 50 millimetri, ma nel complesso non sarà comunque una fase di maltempo intenso e gran parte delle regioni coinvolte riceveranno dai 5 ai 20 millimetri d'acqua". Insomma, fate attenzione anche nel programmare il prossimo weekend...