Mario Giuliacci, "massa d'aria gelida pronta a sconfinare": meteo, la data da cerchiare in rosso

23 gennaio 2025

Piccolo pausa per il maltempo. L'alta pressione di giovedì 23 gennaio porterà qualche sprazzo di bel tempo, ma la tregua sarà per pochissimo. Stando alle previsioni del team di Mario Giuliacci, "le ultime precipitazioni coinvolgeranno il Centro-Nord mentre a Sud si percepirà pienamente l’arrivo dell’alta pressione". E ancora, venerdì 24 gennaio le piogge si ridurranno ulteriormente.

Stesso discorso per sabato 25 gennaio, quando l'Italia vedrà ancora i cieli sereni e le temperature che "toccheranno anche i 18-20°C" in Sicilia e Sardegna. In particolare, al Centro ci saranno 4-5 gradi in meno. Eppure la situazione sarà temporanea. "Domenica 26 gennaio giungerà una nuova perturbazione sull’Italia. Prima coinvolgerà le regioni del Nord Ovest poi la Toscana dove si registreranno le precipitazioni più intense", si legge nelle previsioni.

Insomma, il maltempo è destinato a travolgere tutto il Nord, ma mantenendo comunque temperature elevate. Migliore invece la situazione al Centro, al Sud e sulle Isole maggiori dove non mancheranno sole e temperature superiori alle medie del periodo. Quando arriverà dunque il freddo? Il calo delle temperature avverrà nei primi giorni della prossima settimana, anche se il gelo vero è previsto per febbraio. L'1-2 febbraio è infatti probabile che una massa d'aria gelida, scivolando sui Balcani, sconfini anche sulla nostra Penisola, seguita poi dall'irruzione di un altro nucleo di aria molto fredda intorno al 6-7 febbraio