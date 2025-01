Kimbal Musk a Palazzo Chigi, chi è la donna che lo accompagna

25 gennaio 2025 a

Le foto di Kimbal Musk, fratello dell'imprenditore miliardario Elon, che va a Palazzo Chigi insieme ad Andrea Stroppa, referente italiano del ceo di X e Tesla in Italia, sono circolate ovunque nelle scorse ore, mandando in tilt soprattutto la sinistra, che ha già chiesto al governo di riferire in aula. A catturare l'attenzione di quelle foto, però, è stata anche la presenza di una donna accanto a Kimbal. Di chi si tratta? Di Veronica Berti, moglie del tenore Andrea Bocelli. Secondo quanto trapelato, Musk avrebbe incontrato il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Ma l’obiettivo della visita non è stato ufficialmente chiarito.

“Lo abbiamo accompagnato in un giro in diversi ministeri per capire come funziona, abbiamo un progetto”, ha spiegato la Berti. Ai cronisti che lo aspettavano fuori dal palazzo, il titolare della Cultura ha detto di aver parlato “solo di cose belle” insieme a Kimbal Musk. In ogni caso, non si è sbottonato: “È troppo presto per anticipare, però si parla di cose belle. Che riguardano l'Italia? Anche, di più non posso dire sennò si va troppo avanti. In quali settori? Se ci sono io in genere si parla di cultura, tutti i rami della cultura”.

Kimbal Musk, il fratello di Elon a Palazzo Chigi manda in tilt la sinistra

Kimbal Musk ha costruito una carriera indipendente da quella del più famoso fratello, diventando una figura influente nel mondo dell’imprenditoria sostenibile. Membro del consiglio di amministrazione di Tesla, Kimbal si definisce chef, ristoratore, filantropo e imprenditore del settore alimentare.