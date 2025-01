Meteo, la sentenza di Mario Giuliacci: "La situazione peggiora". Pioggia, inizia una settimana da incubo

26 gennaio 2025 a

Pessime notizie dal meteo: la perturbazione che sta attraversando l’Italia porterà una domenica 26 gennaio all’insegna del maltempo, con piogge diffuse e localmente intense in diverse aree del Paese. Le precipitazioni interesseranno in particolare il Nord, ma si estenderanno anche su Toscana, Umbria e Lazio. Sulle Alpi è prevista neve abbondante, ma solo oltre i 1200-1400 metri di altitudine, dato che le temperature, per il momento, resteranno al di sopra della media stagionale. Per il freddo vero, infatti, bisognerà attendere i giorni successivi.

Il punto però è che, come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito personale, il maltempo non solo è destinato a durare, ma a peggiorare: appena questa prima perturbazione si allontanerà, però, una nuova e più intensa ondata di maltempo farà il suo ingresso nel nostro Paese tra lunedì 27 e martedì 28 gennaio. Questa seconda perturbazione porterà piogge abbondanti inizialmente al Nord e, a seguire, sulle regioni tirreniche. Non mancheranno nevicate copiose sulle Alpi: lunedì le precipitazioni nevose saranno limitate alle quote più alte, ma martedì, con il calo delle temperature, la quota neve scenderà anche al di sotto dei 1000 metri.

Secondo le ultime proiezioni dei modelli meteorologici, tra domenica e martedì si attendono accumuli importanti: nel Nord Italia oltre 50 millimetri di pioggia su gran parte del territorio, con punte superiori ai 100 millimetri in Friuli, Alto Veneto e Levante Ligure; sulle regioni tirreniche e Sardegna circa 15-20 millimetri di pioggia, con picchi di 40-50 millimetri in alcune zone della Toscana e della Campania.

Per quel che riguarda la neve, le Alpi saranno protagoniste di abbondanti nevicate: sopra i 1200 metri sono previsti accumuli di almeno mezzo metro di neve fresca su gran parte dell’arco alpino. Una settimana, dunque, segnata da maltempo intenso e da un primo assaggio di inverno più deciso, con neve e piogge protagoniste su molte regioni italiane. Insomma, dal punto di vista meteorologico sarà una pessima settimana.