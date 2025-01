Meteo, la nera previsione di Giuliacci: fortissima zampata dell'inverno, quando arriva

28 gennaio 2025 a

Occhio a questo inizio di febbraio che ormai è alle porte. Con l'incombere dei giorni della merla infatti le temperature subiranno un drastico abbassamento. A fare un quadro chiaro di ciò che accadrà sul fronte meteo è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it spiega cosa ci attende: "La poderosa zampata dell'inverno potrebbe arrivare intorno al 2-3 febbraio, quando è probabile che tra l'alta pressione, allungata dal Medio Atlantico verso il Mare del Nord, fino a latitudini insolitamente alte, e una vasta area depressionaria posizionata ai margini orientali del continente, si venga a creare un corridoio che spingerà con vigore gelide correnti polari dalla Scandinavia fino ai Balcani e quindi, attraverso l'Adriatico, anche sulla nostra Penisola".

E ancora: "Anche le ultime proiezioni in effetti confermano la possibilità che, intorno al 2-3 febbraio, irrompano sull'Italia delle gelide correnti polari, in grado di causare un generale e deciso abbassamento delle temperature, che così si porterebbero diffusamente di alcuni gradi al di sotto delle medie stagionali". Infine sul fronte delle pigge bisogna registrare l'irruzione in queste ore di un vortice di maltempo che sta interessando tutto il nord Italia. In Liguria ieri sera è stata diramata l'allerta e sulla Lombardia da questa mattina la pioggoia cade battente senza sosta.