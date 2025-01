Cosenza, neonata rapita: Moses scarica la moglie Rosa in tv da Bruno Vespa

28 gennaio 2025 a

“Rosa ha fatto tutto da sola e io non sapevo nulla”. Ospite di Bruno Vespa a Cinque minuti, Acqua Omogo Chiediebere Moses ha respinto ogni accusa. Martedì scorso, il 43enne del Senegal era stato arrestato insieme alla moglie Rosa Vespa per il rapimento di una neonata. Ora la 52enne si trova in carcere per aver portato via ai genitori naturali la piccolo Sofia di appena un giorno. "Stiamo insieme – ha detto Moses a Vespa – da tredici anni, 3 di matrimonio e dieci di fidanzamento. Lo scorso maggio quando stavo per partire per il funerale di mia mamma lei mi ha detto di essere incinta. Poi quando sono tornato ad agosto ho visto che la pancia era cresciuta. Ho visto tutte le analisi. Anche mia suocera che viveva con noi non si à accorta di nulla”.

Secondo il senegalese, la donna avrebbe fatto tutto da sola. “Lei – ha aggiunto il 43enne – mi ha detto che il dottore le disse che era un maschio. Il 21 gennaio mia moglie mi disse che era il giorno delle dimissioni e io ho preso mezza giornata libera dal lavoro. Io ho organizzato la festa di benvenuto con tutti i familiari”.

Stando a quanto ritiene il gip, l'uomo avrebbe una personalità "chiaramente soccombente rispetto a quella della moglie". Il loro rapporto di coppia sarebbe stato "asimmetrico, nel quale l’Omogo si pone in una posizione di piena accondiscendenza e cieca fiducia nei confronti della Vespa”. Insomma, si sarebbe trattato di una "folle sceneggiata", che avrebbe indotto il senegalese a fidarsi completamente della donna.